Фальшивый взрыв: в Челябинской области осудили лжеминера

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:10:27+03:00

Инцидент произошел еще в декабре 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Телефонное хулиганство: в Коркино Челябинской области осудили мужчину, который сообщил о фальшивой опасности взрыва в жилом доме. За розыгрыш осужденный получил год ограничения свободы.

По информации от региональной прокуратуры, инцидент произошел еще в декабре 2019 года. Тогда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил позвонить в службу спасения и рассказать об опасности взрыва газа в одном из подъездов жилого дома по улице Держинского. Таким образом мужчину обвинили в преступлении о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Приговор телефонному хулигану, который еще не вступил в законную силу, вынесли в горсуде Коркино.

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ИСТОЧНИК KP.RU