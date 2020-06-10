Погода в Челябинске на 11 июня 2020: зажигаем как на Гавайях

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:22:03+03:00

Лучше всего завтрашний день провести на пляже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какой будет погода в Челябинске 11 июня 2020 года

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А на Гавайях в четверг будет праздник — День короля Камеамеа. Этот мудрый политик еще в XIX веке объединил разрозненные острова в одно королевство. И по этому случаю в Гонолулу пройдет цветочный парад. На нашей улице праздничной ожидается пятница — страна отметит День России. А пока мы расскажем о погоде в Челябинске на четверг, 11 июня 2020.

Синоптики Челябинского гидрометцентра обещают нам теплейшую ночь: до +16 градусов. Да и день завтра будет по-южному жарким: +33 градуса. Почти как на Гавайях.

При этом в город вернется ветер. Отдельные порывы будут до 18 метров в секунду. Несмотря на это режим НМУ продлили до вечера четверга.

Осадков в городе по-прежнему нет. С пятницы жара в городе пойдет на спад. А в субботу нам обещают всего лишь +20 градусов, грозу и дождик.

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ИСТОЧНИК KP.RU