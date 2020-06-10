2020-06-10T15:17:55+03:00
Общество

Общественники: ослабление ограничений — не значит окончание эпидемии

Горожане уже забыли о самоизоляции и потянулись на пляжи
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Предстоящие выходные могут стать последними, проведенными в режиме самоизоляции. С 15 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал открытие санаториев и баз отдыха с медицинскими лицензиями. Однако еще до открытия купального сезона жители Южного Урала предпочитают переносить жару на природе. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», даже в будни пляжи полные, и никого не смущает, что единственный элемент безопасности на берегу — пост спасателей.

— В Челябинске разрешено купаться лишь на Первом озере, Шершнях и Смолино. Дистанцироваться на пляже крайне сложно, да и плавают все в одной воде. Хочется верить, что итогом жаркого уикенда не станет всплеск заболеваемости по аналогии с майскими праздниками. Тогда люди массово игнорировали карантин, а потом обеспечили статистику по ковиду так называемыми «семейными» очагами, — добавляют авторы «Челябушки». — Важно помнить, что ослабление ограничений не означает окончания эпидемии. Ровно о том же заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Поэтому маски, дистанция, минимизация контактов и дезинфекция — наше всё.

ИСТОЧНИК KP.RU

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