Причины уточняются: в Миассе загорелся частный дом

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:31:44+03:00

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В Миассе загорелся частный жилой дом. Очевидцы сообщили о возгорании в пожарную охрану, однако при ликвидации пожара возникло несколько серьезных проблем.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, к месту возгорания были направлены пять автоцистерн, поскольку огонь мог перекинутся и на соседние участки. Однако ликвидация пожара была достаточно сложной из-за плотной застройки. Кроме того, пожарные гидранты были слишком далеко от жилого дома, поэтому цистерны пришлось заправлять водой на ближайшем водоеме.

Сейчас ликвидировано открытое горение, для безопасности проводится проливка деревянных конструкций в доме. Причины возгорания устанавливаются сотрудниками регионального МЧС.

В Миассе загорелся дом.Видео: Свободный Миасс

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ИСТОЧНИК KP.RU