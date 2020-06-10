2020-06-10T16:06:37+03:00
Общество

ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 миллиардов рублей

С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ одобрил 4000 обращений
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ одобрил 4000 обращений предпринимателей на 35 миллиардов рублей. Общее количество принятых заявок составляет 7400 на сумму 50 миллиардов рублей.

На сегодняшний день финансирование под 2% годовых предоставлено 1900 компаниям на сумму более 16 миллиардов рублей. В топ-5 регионов, предприниматели в которых получили наибольший объем поддержки в ВТБ, входят Москва, Кемеровская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Санкт-Петербург. Среди пострадавших отраслей, демонстрирующих наиболее высокий спрос на финансирование по новой государственной программе, - сфера общественного питания, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки.

Поддержку по кредитам с отсрочкой платежей до декабря 2020 года в ВТБ получает и кластер санаторно-курортных предприятий. Среди таких заемщиков – 21 санаторий Кавказских минеральных вод, бальнеологический курорт «Мацеста» в Сочи, ООО «Брянсктурист», санаторно-курортное объединение ФНРП "ПРОФКУРОРТ" в Москве и другие.

«Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей – значительная часть выделенного нам со стороны Правительства РФ лимита уже освоена. Особенно высокий спрос малого бизнеса, объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших. Мы продолжаем получать почти по тысяче заявок от бизнеса ежедневно и готовы оказать заемщикам поддержку во всех регионах присутствия и сегментах деятельности предприятий, участвующих в новой программе», – комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90%, государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников – будет списано 50% задолженности.

Заемные средства в рамках Постановления Правительства РФ № 696 можно направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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