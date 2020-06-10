Сбербанк увеличил сеть интернет-эквайринга в Челябинской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:36:39+03:00

С начала года онлайн-оплата реализована еще у 298 компаний, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года

Изменить размер текста: A A

Челябинское отделение Сбербанка увеличило сеть интернет-эквайринга. С начала года онлайн-оплата реализована еще у 298 компаний, что в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Сегодня оплата в Интернете доступна более чем у 1600 партнеров банка на Южном Урале.

Сбербанк ведет активную работу по заключению договоров на торговый и интернет-эквайринг с крупнейшими компаниями региона. Теперь жители Челябинска и области легко могут забронировать или купить автомобиль, оплатить продукты, товары не посещая точки продаж уже полюбившихся магазинов.

— Расширение способов оплаты и развитие платежной инфраструктуры — важнейший драйвер роста безналичного оборота. Организаций, которые уходят «в сеть», становится все больше. Сбербанк в свою очередь совершенствует свои сервисы и продукты. Наш интернет-эквайринг, несмотря на ограничения режима самоизоляции, помогает бизнесу не стоять на месте, находить новые решения для уже привычных услуг, — комментирует управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк Денис Чугунов. — Например, из последнего — безналичная оплата на сайте теперь доступна у нашего партнера — автодилера «Планета-Авто», приобрести автомобиль можно, не выходя из дома. Благодаря новой возможности, в гипермаркете «Теорема» выбрать и оплатить выбранный товар можно не посещая магазин. В медицинском центре «Семейный доктор» в Магнитогорске можно дистанционно оплатить сервис онлайн-консультаций тем пациентам, которые не имеют острых проблем со здоровьем, но нуждаются в помощи врача или совете по лечению.

Напомним, в Сбербанке продлили период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 года. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.

Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга. Отметим, что плата перестает взиматься у всех клиентов банка — новых и текущих — автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.

Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет с 15 апреля 2020 года.

Льготная ставка распространяется на предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. Рублей, одежды и товаров повседневного спроса. Комиссия за сервис интернет-эквайринга будет составлять не более 1% до 30 сентября 2020 года.

Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса, без дополнительной угрозы для здоровья клиентов Банка. Для новых партнеров, соответствующих этим же критериям, которые хотят подключить интернет-эквайринг, в том числе используя онлайн-заявку в Сбербанк Бизнес Онлайн, так же доступна сниженная ставка в размере 1%.

— Текущая ситуация с коронавирусом наложила отпечаток на способы оплаты у населения. Мы видим, что люди начинают меньше платить наличными. Они больше расплачиваются картами, через смартфоны, в онлайне. Поэтому для компаний и предприятий становится очень актуальным подключение интернет-эквайринга. И Сбербанк готов эту услугу предоставить, организовать интернет-магазин с возможностью расчетов в Сети, — добавляет Денис Чугунов. — Сейчас это как никогда доступно и актуально.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU