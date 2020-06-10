2020-06-10T17:42:14+03:00
Общество

Cтали меньше есть и больше пить: белые медведи из Челябинского зоопарка сели на диету из-за жары

Большинство животных, при этом, активно прячется от теплой температуры
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Для любящих холод животных здесь практически идеальные условия. Фото: пресс-служба челябинского зоопаркаДля любящих холод животных здесь практически идеальные условия. Фото: пресс-служба челябинского зоопарка
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В целом, приспособились: журналисты узнали, как животные из челябинского зоопарка переживают жаркую погоду. Уже несколько дней в столице Южного Урала температура поднималась до +30 градусов.

Как узнали наши коллеги из издания «Челябинск Сегодня», лучше всего сейчас приспособились Алтын и Айриша — белые медведи, которые, как оказалось, привыкли к подобной погоде с самого детства.

— Они прекрасно себя чувствуют, потому что с детства живут у нас и привыкли к такому климату. Если им становится жарко, могут искупаться в водоеме, куда всегда подается прохладная вода. Или уйти в берлогу и охлаждаемые помещения. У них также установлен ледогенератор, который генерирует сугробы, но медведи ими практически не пользуются, видимо, не нуждаются. Мороженым мы их не кормим, обычный рацион. Единственное, они стали меньше есть и больше пить— рассказывает организатор экскурсий Любовь Кадомцева.

При этом большинство других животных переживают жару в регулярно поливаемых вольеров или под специальными тентами. Труднее всего страусам — они полюбили водные процедуры, которые достаточно сильно поменяли их имидж.

— В вольере страусов у нас установлены поливалки, под которыми они проводят почти весь день. Из-за этого страусы стали похожими на больших мокрых курочек, — поделилась Любовь Кадомцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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