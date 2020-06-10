Алексей Текслер познакомился со спасенным львенком Симбой в Челябинске
Симба — настоящая медийная звезда. Спасенный от верной гибели челябинским ветврачом Кареном Даллакяном львенок — борец и очаровашка. О нем знает президент России Владимир Путин. Все федеральные СМИ написали о чудесной истории спасения маленького раба сочинского пляжного фотографа. В среду, 10 июня, Симбу навестил губернатор Алексей Текслер.
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— Погладить настоящего льва — непередаваемые эмоции! Это удалось благодаря работе приюта «Спаси меня!» Карена Даллакяна, — написал глава региона в соцсетях.
Сегодня Алексей Текслер встречался с зоозащитниками. Он подчеркнул, что они выполняют важную работу, подчас безвозмездно. А власть часто закрывает глаза на сложности. Которых, увы, много.
— Пришло время наводить порядок и в этой сфере, — сообщил губернатор. — Нужно работать вместе с общественниками. Помощь и поддержка будет постоянной.
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ИСТОЧНИК KP.RU