Алексей Текслер познакомился со спасенным львенком Симбой в Челябинске

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:51:44+03:00

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Симба — настоящая медийная звезда. Спасенный от верной гибели челябинским ветврачом Кареном Даллакяном львенок — борец и очаровашка. О нем знает президент России Владимир Путин. Все федеральные СМИ написали о чудесной истории спасения маленького раба сочинского пляжного фотографа. В среду, 10 июня, Симбу навестил губернатор Алексей Текслер.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане 00:00 00:00

— Погладить настоящего льва — непередаваемые эмоции! Это удалось благодаря работе приюта «Спаси меня!» Карена Даллакяна, — написал глава региона в соцсетях.

Сегодня Алексей Текслер встречался с зоозащитниками. Он подчеркнул, что они выполняют важную работу, подчас безвозмездно. А власть часто закрывает глаза на сложности. Которых, увы, много.

— Пришло время наводить порядок и в этой сфере, — сообщил губернатор. — Нужно работать вместе с общественниками. Помощь и поддержка будет постоянной.

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ИСТОЧНИК KP.RU