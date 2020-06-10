2020-06-10T18:02:36+03:00
Общество

Мясное дело: прокуратура рассказала подробности о хищениях в «Арианте»

Ранее один из потенциальных фигурантов покончил с собой
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Из бюджета похищено более 184 миллиона рублей. Фото: Ариант, youtube.comИз бюджета похищено более 184 миллиона рублей. Фото: Ариант, youtube.com
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187 миллионов рублей — именно такую сумму, согласно информации от прокуратуры, похитил из бюджета один из членов руководства челябинской компании «Ариант». Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как уточнили в прокуратуре, неустановленное лицо вернул более 187 миллионов рублей на фиктивном возмещении налогов. Для этого в соответствующие органы были предоставлены недостоверные сведения о финансах компании.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре Челябинской области области. Также интересно и то, что незадолго до сообщений ведомства владельца подконтрольной «Арианту» «Резерв-Агро» Виктора Жабина нашли мертвым в собственной квартире. По неподтвержденной информации, он был одним из фигурантов дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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