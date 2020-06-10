На борьбу с коронавирусом в Челябинской области потратят почти пять миллиардов рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:43:19+03:00

Средства будут взяты из остатков областного бюджета на начало 2020 года

Изменить размер текста: A A

4,8 миллиардов рублей — именно такую сумму потратят на борьбу с коронавирусом в Челябинской области. О подобном решении рассказал региональный министр финансов Андрей Пшеницын.

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 10 июня 00:00 00:00

— Законопроекты подготовлены в связи с изменением в 2020 году федерального бюджетного законодательства в целях реализации мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, — пояснил глава Минфина.

По информации издания «Полит74», денежные средства пойдут на субсидии региональным больницам. Сами 4.8 миллиарда будут выделены за счет остатков средств областного бюджета на начало 2020 года.

Впрочем, все решения предстоит принять региональному ЗСО. Согласно прогнозам председателя Заксобрания Владимира Мякуша в случае подобных изменений дефицит бюджета составит почти 27 миллиардов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU