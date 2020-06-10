2020-06-10T19:43:19+03:00
Общество

На борьбу с коронавирусом в Челябинской области потратят почти пять миллиардов рублей

Средства будут взяты из остатков областного бюджета на начало 2020 года
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Большая часть денег пойдет на субсидии больницамБольшая часть денег пойдет на субсидии больницамФото: Валентина ВАГАНОВА
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4,8 миллиардов рублей — именно такую сумму потратят на борьбу с коронавирусом в Челябинской области. О подобном решении рассказал региональный министр финансов Андрей Пшеницын.

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— Законопроекты подготовлены в связи с изменением в 2020 году федерального бюджетного законодательства в целях реализации мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, — пояснил глава Минфина.

По информации издания «Полит74», денежные средства пойдут на субсидии региональным больницам. Сами 4.8 миллиарда будут выделены за счет остатков средств областного бюджета на начало 2020 года.

Впрочем, все решения предстоит принять региональному ЗСО. Согласно прогнозам председателя Заксобрания Владимира Мякуша в случае подобных изменений дефицит бюджета составит почти 27 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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