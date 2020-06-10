Необычный декор: территорию челябинского музея украсили виноградом
Природа в Челябинске отчистилась настолько, что в нем появился декоративный виноград. Своеобразный зеленый щит появился на территории, прилегающей к историческому музею Южного Урала.
Декоративный виноград уже несколько веков успешно используется в ландшафтном дизайне. А академик Петр-Симон Паллас, который в XVIII веке совершил путешествие по Российской империи и вовсе предлагал зарастить Южный Урал виноградом, правда не декоративным.
По информации издания «Южноуральская панорама», сейчас на месте уже высажены десятки побегов декоративного вьющегося винограда в импровизированных контейнерах. Кроме того, по словам руководителя хозяйственной службы музея Надежды Калининой позже здесь еще 15 тонн чернозема.
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ИСТОЧНИК KP.RU