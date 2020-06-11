2020-06-10T20:53:09+03:00
Общество

Амфибия вернется: Миасс в Челябинске будет чистить специальный экскаватор

Очистка продолжится с 15 июня
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Работы достаточно многоРаботы достаточно многоФото: Андрей МОСКВИЧЕВ
Изменить размер текста:

По следам Урбаниста: министерство экологии Челябинской области продолжит очистку реки Миасс. В этот раз специальный экскаватор вывезут на участок от «Союзпищепрома» до пруда Коммунар.

В некоторых местах участок не самый приятный Фото: Андрей МОСКВИЧЕВ

В некоторых местах участок не самый приятныйФото: Андрей МОСКВИЧЕВ

На очистку в 2020 году потратят почти в полтора раза больше, чем в прошлом — 29 миллионов рублей. Главная задача — убрать с реки дополнительную растительность, собрать весь мусор и, в случае проблем, увеличить количества рыб. Для этого будут использовать как специальный экскаватор, так и водолазы. После очистки, которая будет проходить с 15 июня до ноября этого года, администрация города начнет работу над берегом.

Помимо планов на следующий год, в частности работы на участке от пруда Коммунар в сторону Шершневского водохранилища, у министерства есть также проект капитальной очистки реки для углубления ее дна, однако для этого требуются федеральные средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Амфибия вернется: Миасс в Челябинске будет чистить специальный экскаватор
Необычный декор: территорию челябинского музея украсили виноградом
На борьбу с коронавирусом в Челябинской области потратят почти пять миллиардов рублей
Мясное дело: прокуратура рассказала подробности о хищениях в «Арианте»
Алексей Текслер познакомился со спасенным львенком Симбой в Челябинске
Cтали меньше есть и больше пить: белые медведи из Челябинского зоопарка сели на диету из-за жары
Погода в Челябинске на 11 июня 2020: зажигаем как на Гавайях
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 миллиардов рублей
Челябинцы спасли машину соседей от загоревшегося пуха
Сбербанк увеличил сеть интернет-эквайринга в Челябинской области
Причины уточняются: в Миассе загорелся частный дом
Общественники: ослабление ограничений — не значит окончание эпидемии
Фальшивый взрыв: в Челябинской области осудили лжеминера
Райффайзенбанк возглавил рейтинг лучших банков России по версии американского Forbes
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России
Скверу быть: жителей микрорайона на Северо-Западе Челябинска взбудоражила дорога из щебня
Возможно, без зрителей: «Трактор» объявил дату первого матча в Челябинске
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
«А где нам еще кататься?»: скейтеры облюбовали новый памятник в Челябинске
Известный сатирик, уроженец Челябинска Анатолий Трушкин скончался от коронавируса
Просились на осмотр: в Челябинске пьяная компания напала на прибывшую по вызову скорую
Близняшки-педагоги из Челябинской области вернулись в маленький городок, чтобы учить детей в родной школе
Будем с хлебом. Челябинская область заверила посевную
«Мечел-Кокс» модернизирует систему улавливания выбросов
Снова помет: жители Копейска пожаловались на вонь от птицефабрики
Искусан клещами, но живой: шестилетний мальчик из Башкирии три дня выживал в лесу
Бюджетников в Челябинской области попросят оплатить долги по ЖКХ
«Привыкли сидеть на потоках!». Текслер потребовал ликвидировать убыточные схемы теплоснабжения
Продал за еду: в Челябинске задержали серийного угонщика велосипедов