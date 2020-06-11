Амфибия вернется: Миасс в Челябинске будет чистить специальный экскаватор

11 Июнь 2020 2020-06-10T20:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

По следам Урбаниста: министерство экологии Челябинской области продолжит очистку реки Миасс. В этот раз специальный экскаватор вывезут на участок от «Союзпищепрома» до пруда Коммунар.

В некоторых местах участок не самый приятныйФото: Андрей МОСКВИЧЕВ

На очистку в 2020 году потратят почти в полтора раза больше, чем в прошлом — 29 миллионов рублей. Главная задача — убрать с реки дополнительную растительность, собрать весь мусор и, в случае проблем, увеличить количества рыб. Для этого будут использовать как специальный экскаватор, так и водолазы. После очистки, которая будет проходить с 15 июня до ноября этого года, администрация города начнет работу над берегом.

Помимо планов на следующий год, в частности работы на участке от пруда Коммунар в сторону Шершневского водохранилища, у министерства есть также проект капитальной очистки реки для углубления ее дна, однако для этого требуются федеральные средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU