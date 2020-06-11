Стало известно, как школьники из Челябинской области будут сдавать ЕГЭ

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:04:09+03:00

До начала ЕГЭ меньше месяца. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году будет несколько новых правил

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Школы Челябинской области уже готовятся к сдаче ЕГЭ, которые стартуют 3 июля. Стали известные отдельные правила проведения госэкзамена в этом году.

Помимо паспорта на входе в класс у школяров будут тщательно проверять состояние здоровье. Прежде всего, измерять температуру. Иногда она может подняться из-за волнения. В таких случаях медики уже на месте должны оценивать общее состояние выпускника и решать вопрос о его допуске на экзамен.

— Если будут другие признаки заболевания, тогда решение примут руководитель пункта сдачи экзамена и медработник. Заболевшие смогут сдать экзамен в другой день, — говорит начальник управления общего и среднего образования областного минобра Елена Тюрина.

Медицинские маски ребятам разрешат не надевать, если кто-то, конечно, не будет сам наставать на обратном.

Ребят за партами рассадят зигзагообразно. При такой рассадке в аудиторию смогут попасть по 8-12 школьников.

В каждой аудитории установят две камеры, чтобы отслеживать шпаргалки и телефоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU