«В зоне талантов»: осужденные из Челябинской области надувают грелки и измеряют давление по пульсу

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:48:14+03:00

Анастасия Воробьева с легкостью собирает кубик Рубика и считает вслепую на калькуляторе. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

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Среди осужденных, которые отбывают свой срок в Челябинской области, провели конкурс талантов. Оказалось, что в местных колониях есть уникальные люди: удивительный математик, силач-циркач и народный знахарь.

Победителем конкурса стала Анастасия Воробьева из ИК-5. Одаренная девушка с легкостью освоила алгоритм сборки кубика Рубика и слепой счет на калькуляторе.

— Девушка успешно справляется как с элементарными, так и с самыми сложными арифметическими операциями. Делает это очень быстро, а результат всегда точный, — похвалили Настю в жюри.

Александр Беспалов запросто надувает грелку. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Второе место у Александра Беспалова из ИК-25. Мужчина с легкостью разрывает толстые книги и надувает грелку. Кроме того, у него стальной пресс. Александр спокойно выдерживает удары тяжелой кувалдой по бетонному блоку, лежащему у него на груди.

Третьей победительницей конкурса стала Олеся Чван из отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1. Она умеет измерять давление по пульсу без тонометра.

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ИСТОЧНИК KP.RU