2020-06-11T07:18:05+03:00
Общество

В Челябинске появились первые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора

Пока они расположены в новых микрорайонах
Лидия ПЕСКОВА
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Стекло и пластик будут перерабатывать.Стекло и пластик будут перерабатывать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Микрорайоны Парковый-2 и Академ Riverside стали пионерами в деле раздельного сбора мусора. Здесь уже оборудовали 25 площадок с баками для сортировки отходов.

Сейчас деление мусора происходит на вторсырье (это пластик, бумага, стекло) и на смешанный мусор. Отходы из первого бака будут перерабатывать, а из второго — отправлять на захоронение.

На контейнерах для стекла, бумаги и пластика есть наклейка "Вторсырье". Фото: пресс-службе ЦКС.

На контейнерах для стекла, бумаги и пластика есть наклейка "Вторсырье". Фото: пресс-службе ЦКС.

— Чтобы обеспечить раздельный вывоз, компания «Эковывоз», занимающаяся перевозкой отходов, приобрела необходимую спецтехнику для транспортировки вторичного сырья, так как смешивать мусор нельзя. Избежать роста транспортных расходов помогает то, что вторичное сырье не разлагается, и поэтому его можно вывозить раз в неделю, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь «Центра коммунального сервиса» Олеся Нездоймина.

Чтобы раздельный сбор мусора стал реальностью по всему Челябинску, необходимо 7 тысяч контейнеров, которые стоят порядка 100 миллионов рублей. Закупать их ЦКС собирается с администрацией города постепенно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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