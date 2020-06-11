Количество зараженных в Челябинске и в Челябинской области на 11 июня 2020: от вируса снова гибнут сорокалетние

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:11:51+03:00

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Минздрав Челябинской области озвучил свежую статистику по коронавирусу в регионе. За минувшие сутки на Южном Урале диагноз подтвердился еще у 122 человек. В общей сложности с начала пандемии в области заразились 4367 южноуральцев.

Под наблюдением докторов сейчас находятся 2092 человек.

За прошедшие сутки выписаны 88 человек. Всего 2187 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

19 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Три пациента скончались от коронавируса. Это двое мужчин 60 и 80 лет из Коркино и Челябинска, а также 45-летняя женщина из Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU