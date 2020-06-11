Спасение собаки, упавшей в реку в Миасс, попало на видео в Челябинске

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:08:02+03:00

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Инцидент произошел вечером в среду, 10 июня, на набережной Миасса в центре Челябинска. Неравнодушные горожане спасли собаку, упавшую в реку.

По словам очевидцев, в воде оказались две бездомных дворняги. Для их спасения горожане вызвали на берег спасателей.

В Челябинске неравнодушные люди спасли собаку.Видео: сообщество "Типичный Челябинск", ВК.

— Спасатели смогли вытащить одну собаку, а вторая, видимо, испугалась и поплыла на другой берег. Однако неравнодушные люди не прошли мимо и подняли ее на берег, — рассказывают свидетели инцидента.

Челябинцы постеснялись спросить имя парня, который спускался вниз по гранитному парапету и помог поднять пса на веревке. Но его лицо сохранила видеозапись. В комментариях к видео в социальных сетях люди благодарят всех участников операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU