Спасение собаки, упавшей в реку в Миасс, попало на видео в Челябинске
Инцидент произошел вечером в среду, 10 июня, на набережной Миасса в центре Челябинска. Неравнодушные горожане спасли собаку, упавшую в реку.
По словам очевидцев, в воде оказались две бездомных дворняги. Для их спасения горожане вызвали на берег спасателей.
В Челябинске неравнодушные люди спасли собаку.Видео: сообщество "Типичный Челябинск", ВК.
— Спасатели смогли вытащить одну собаку, а вторая, видимо, испугалась и поплыла на другой берег. Однако неравнодушные люди не прошли мимо и подняли ее на берег, — рассказывают свидетели инцидента.
Челябинцы постеснялись спросить имя парня, который спускался вниз по гранитному парапету и помог поднять пса на веревке. Но его лицо сохранила видеозапись. В комментариях к видео в социальных сетях люди благодарят всех участников операции.
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ИСТОЧНИК KP.RU