2020-06-11T08:44:05+03:00
Общество

12-летний мальчишка утонул в котловане для полива огородов в Челябинской области

Парнишка приехал с родными в сад и решил освежиться в искусственном водоеме
Лидия ПЕСКОВА
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Парнишка купался с другом и утонул на небольшой глубине. Фото: пресс-служба ПСС.Парнишка купался с другом и утонул на небольшой глубине. Фото: пресс-служба ПСС.
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В среду, 10 июня, спасателям Поисково-спасательной службы Челябинской области пришлось три раза выезжать на трагические инциденты, связанные с гибелью на воде.

Около пяти часов дня в Магнитогорске в реке Урал утонул 20-летний молодой человек. Говорят, что он даже не умел плавать, но полез в реку купаться.

— Тело мужчины обнаружили на глубине четырех метров. Чтобы вытащить его не берег, спасателям пришлось достать из воды около десяти автомобильных покрышек и прочего мусора, — рассказывают в Поисков-спасательной службе.

Молодой человек из Магнитки полез купаться, не умея плавать. Фото: пресс-служба ПСС.

Молодой человек из Магнитки полез купаться, не умея плавать. Фото: пресс-служба ПСС.

Чуть позже в пруду у поселка Бобровка под Троицком утонул 43-летний мужчина. Водолазы нашли его тело в 25 метрах об берега.

А уже на закате в поселке Пушкинской под Златоустом погиб 12-летний мальчик. Школьник приехал с родными в сад «Машиностроитель» и вместе с другом поехал кататься на велосипеде. После прогулки мальчишки решили освежиться в затопленном котловане для полива огородов. Один из них при невыясненных обстоятельствах утонул. Тепло ребенка нашли в пяти метрах от берега на глубине 1,5 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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