9-летняя девочка погибла при падении мотоцикла в Челябинской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:31:44+03:00

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Несчастный случай произошел на территории Верхнеуральского района около десяти часов вечера в среду, 10 июня. Девочка ехала на мотоцикле вместе с 47-летним мужчиной. Был ли водитель отцом ребенка, не уточняется. Мужчина не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся.

— Мужчина ехал по полевой дороге на мотоцикле Ява 350. При неустановленных обстоятельствах он не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, а его 9-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу, — сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.

О мужчине известно, что его стаж вождения больше 30 лет. За нарушение ПДД его штрафовали всего два раза. Полевая дорога, на которой мужчина угробил девочку, шла параллельно обычной, покрытой асфальтом. Не понятно, зачем он свернул в поля. Сам мужчина находится сейчас в больнице.

При столкновении этих машин и пострадала 9-летняя школьница. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.

Еще одна 9-летняя девочка пострадала вчера при аварии в Красноармейском районе. 43-летняя дама за рулем ВАЗ-21113 при выезде с второстепенной дороги не уступила Тойоте Ланд Крузер и в результате погибла при столкновении. Ее пассажир 28-ми лет скончался в больнице, а еще одна 9-летняя пассажирка получила травмы и лечится. Водитель Тойоты тоже попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU