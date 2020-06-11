2020-06-11T09:42:15+03:00
Общество

ЧМК освоил производство широкоформатного нержавеющего листа

Ранее нержавеющий лист таких размеров комбинат не выпускал
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») начал выпускать нержавеющий лист толщиной 0,8 мм и шириной 1,5 метра. Ранее нержавеющий лист таких размеров комбинат не выпускал.

Поставки нержавеющего листа холодного проката осуществляются крупным предприятиям атомной, машиностроительной, металлургической и химической отраслей.

Продукция обладает высокими пластичными свойствами, механической прочностью и твердостью. Листы не боятся сварочных работ и обладают высокой коррозионной стойкостью.

Чтобы изготовить нержавеющий лист таких размеров, заготовку несколько раз прокатывают для получения нужной толщины: сначала до 5 мм, затем до 3 мм, 1,5 мм и уже на последнем цикле прокатки она становится 0,8 мм.

— В первом квартале 2020 года ЧМК продолжает наращивать производство и отгрузку высокодоходного нержавеющего листового проката с увеличением отгрузки на 28% по отношению к 4-му кварталу 2019 года, — комментирует главный инженер ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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