В Челябинске загорелся рынок «Утес»

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром в четверг, 11 июня, на рынке «Утес», который находится в Металлургическом районе Челябнска, разгорелся пожар. Кадры с места ЧП очевидцы выкладывают в социальные сети.

Черный столб дыма поднялся над одним из магазинчиков. По словам очевидцев, пожарные приехали быстро и огонь потушили. Судя по фото, один ларек выгорел дотла.

— Сгорел ларек между хлебным и конфетами. Кажется, рыбный, — пишут местные жители в социальных сетях.

Столб черного дыма напугал горожан. Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".

— Остается надеяться, что рынок не подожгли специально, чтобы убрать его с этого места, — беспокоятся горожане.

О предварительной причине пожара редакции КП-Челябинск рассказали в МЧС.

— Рано утром пожарные выезжали тушить горящий павильон на рынке «Утес», который расположен на пересечении улиц Черкасская и Комаровского. Горел один магазинчик, но пламя могло перекинуться на другие. Пожарные подъехали вовремя. Пострадал только один соседний павильон. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электроприборов, — говорит пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU