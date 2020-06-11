В Челябинске загорелся рынок «Утес»
Рано утром в четверг, 11 июня, на рынке «Утес», который находится в Металлургическом районе Челябнска, разгорелся пожар. Кадры с места ЧП очевидцы выкладывают в социальные сети.
Черный столб дыма поднялся над одним из магазинчиков. По словам очевидцев, пожарные приехали быстро и огонь потушили. Судя по фото, один ларек выгорел дотла.
— Сгорел ларек между хлебным и конфетами. Кажется, рыбный, — пишут местные жители в социальных сетях.
Столб черного дыма напугал горожан. Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".
— Остается надеяться, что рынок не подожгли специально, чтобы убрать его с этого места, — беспокоятся горожане.
О предварительной причине пожара редакции КП-Челябинск рассказали в МЧС.
— Рано утром пожарные выезжали тушить горящий павильон на рынке «Утес», который расположен на пересечении улиц Черкасская и Комаровского. Горел один магазинчик, но пламя могло перекинуться на другие. Пожарные подъехали вовремя. Пострадал только один соседний павильон. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электроприборов, — говорит пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
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ИСТОЧНИК KP.RU