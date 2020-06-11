Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:15:00+03:00

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Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке на покупку жилья на первичном и вторичном рынках, а также по программе рефинансирования. Новые тарифы вступили в силу 10 июня.

При покупке квартиры или апартаментов в новостройке у аккредитованных застройщиков и на вторичном рынке для займов от 7 млн рублей минимальная ставка —8,29%, для кредитов от 3 млн до 7 млн рублей —8,59%, для кредитов до 3 млн рублей — 8,69%.

— Кроме того, и ставка рефинансирования теперь начинается от 8,69% при сумме кредита до 3 млн руб.Заемщики могут объединить до пяти кредитов сторонних банков при условии, что один из них — ипотечный. Клиенты могут получить дополнительные денежные средства по более выгодной ипотечной ставке и объединить имеющиеся кредиты с супругом или супругой. Оставить заявку на ипотеку и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня. Предложение будет активно два месяца, — говорит начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU