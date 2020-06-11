2020-06-11T11:32:58+03:00
Общество

Налоговая инспекция Челябинской области возобновляет прием посетителей, но с оговоркой

Рассказываем, с какого дня и по каким правилам можно будет попасть на прием
Лидия ПЕСКОВА
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Записаться на прием можно на сайте или по телефону.Записаться на прием можно на сайте или по телефону.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже в следующий понедельник, 15 июня, в Челябинской области распахнут двери отделы налоговой инспекции. На первых порах прием будут вести исключительно по предварительной записи. А записаться на прием можно на сайте или по телефону 8-800-222-22-22.

Кстати, без маски даже по записи в офис не пустят.

— Если человек хочет решить вопрос дистанционно, то всю бумажную корреспонденцию можно оставить в специальных боксах при входе. На документах нужно оставить номер своего телефона, — замечают в пресс-службе УФНС России по Челябинской области.

Также южноуральцам рекомендуют активнее пользоваться онлайн-сервисами на сайте инспекции. Их более 50, и они позволяют решить большинство вопросов без личного визита.

Например, в личном кабинете человек может узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение и урегулировать другие вопросы расчетов с бюджетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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