Подальше от болельщиков: «Трактор» показал новую площадку в Челябинске

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:14:42+03:00

Хоккейная площадка в «Тракторе» была 60*30 м., стала 60*28 м. Фото: hctraktor.org

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К сезону 2020/2021 «Трактор» решил изменить размер домашней хоккейной коробки. Раньше клуб играл на площадке российского стандарта 60*30 метров, а сейчас переходит на финский вариант. Корт будет на два метра уже. Для этого клуб прикупил в Финляндии новый комплект бортов.

Кстати, площадка может трансформироваться еще и в канадский стандарт – уменьшится по ширине до 26 метров. В полу сделали «гнезда» для демонтажа.

Генеральный директор клуба Иван Савин рассказал, что вместе с коробкой пришли и новые защитные стекла со специальным акриловым покрытием. Их невозможно поцарапать и на них не остаются следы от попадания шайбы. Это комфортно для зрителей и для снимающих фотографов и телеоператоров.

— В новых бортах снижена жесткость деталей, применяется чуть более гибкая труба. Производитель декларирует, что это более безопасный борт, чем выпускались у них ранее. Будут изменения и в цветовой гамме. Фирма специально сделала красную окантовку бортов, поскольку в Челябинске вся арена в этом стиле, — цитирует Ивана Савина пресс-служба хоккейного клуба.

Отметим, что на такой же финской коробке будет играть и «Челмет»: старые борта просто сдвинули на два метра. Кстати, старая коробка из ЛА «Трактор» пока будет лежать на складе. В клубе еще не решили, что с ней делать. Возможно, она пойдет на новый тренировочный каток или на один из ФОКов.

Получается, что на два метра увеличится и расстояние от первых рядов трибун до края площадки. Но здесь ничто менять не будут. Сейчас в дирекции клуба думают, как максимально продуктивно и комфортно реализовать это появившееся пространство.

Иван Савин — в прошлом защитник «Трактора» — считает, что из-за нового размера площадки хоккей станет более динамичным, зрелищным и контактным, что всегда интереснее для болельщиков. Будет меньше игры в углах, которая замедляет хоккей, больше нацеленности на ворота.

Напомним, «Трактор» планирует сыграть первый матч в рамках предсезонного турнира уже в августа, в выйти из отпуска 14 июля. Скорее всего тренировочные сборы команды пройдут в Челябинске.

Директор Трактора Иван Савин показывает новую площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU