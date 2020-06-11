2020-06-11T12:33:42+03:00
Общество

Военного из Челябинской области наградили за спасение школьника из горящей машины

Без чужой помощи он погиб бы в огне
Лидия ПЕСКОВА
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Лейтенанта Османа Мамутова наградил командующий войсками ЦВО Александр Лапин. Фото: пресс-служба ЦВО.Лейтенанта Османа Мамутова наградил командующий войсками ЦВО Александр Лапин. Фото: пресс-служба ЦВО.
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Лейтенант танковой дивизии чебаркульского гарнизона Осман Мамутов получил медаль «За спасение погибавших». Награду ему вручили на днях на торжественной церемонии в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В октябре прошлого года Осман ехал по трассе и заметил машину в кювете. Легковушка вылетела в траву и. Не раздумывая, танкист бросился помогать находившимся в машине людям.

Служивый успел достать из салона 11-летнего паренька, а потом машина вспыхнула, так как работала на газу. В огне погибли родители мальчика и его брат.

— Мы общались с парнишкой после этой трагедии, — рассказывает Оман. — С мальчиком все в порядке, его взяла к себе семья тети. У ребенка, конечно же, стресс, с ним продолжают работать психологи. Но надеюсь, он справится.

Военнослужащий сожалеет, но не смог спасти всех, хотя и сделал тогда все возможное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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