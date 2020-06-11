Военного из Челябинской области наградили за спасение школьника из горящей машины
Лейтенант танковой дивизии чебаркульского гарнизона Осман Мамутов получил медаль «За спасение погибавших». Награду ему вручили на днях на торжественной церемонии в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В октябре прошлого года Осман ехал по трассе и заметил машину в кювете. Легковушка вылетела в траву и. Не раздумывая, танкист бросился помогать находившимся в машине людям.
Служивый успел достать из салона 11-летнего паренька, а потом машина вспыхнула, так как работала на газу. В огне погибли родители мальчика и его брат.
— Мы общались с парнишкой после этой трагедии, — рассказывает Оман. — С мальчиком все в порядке, его взяла к себе семья тети. У ребенка, конечно же, стресс, с ним продолжают работать психологи. Но надеюсь, он справится.
Военнослужащий сожалеет, но не смог спасти всех, хотя и сделал тогда все возможное.
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ИСТОЧНИК KP.RU