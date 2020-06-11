2020-06-11T14:31:25+03:00
Общество

Жителям Челябинской области разрешили ходить в лес и на шашлыки

В регионе сняли особый противопожарный режим
Лидия ПЕСКОВА
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Дорога в лес открыта.Дорога в лес открыта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С четверга, 11 июня, в Челябинской области отменяется особый противопожарный режим. Теперь жители области могут ходить в лес за ягодами и грибами, а также жарить шашлыки на природе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, особый противопожарный режим пришлось ввести из-за слишком ранней и теплой весны. Одна случайно брошенная в сухостой спичка могла привести к масштабным пожарам.

Сейчас земля покрылась свежей травой, вероятность пожаров уже не такая большая. Однако специалисты просят земляков все же соблюдать осторожность и не оставлять мусор в уральских лесах.

А если все-таки где-то и загорится, немедленно звонить спасателям по телефонам «101» и «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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