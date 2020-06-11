В Челябинске нашли применение бойцам студенческих отрядов

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:44:08+03:00

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В четверг, 11 июня, глава Челябинской области в формате ВКС провел встречу с активистами студенческих отрядов. Рениональное объединение носит имя Петра Сумина.

— Прошлый год для Челябинского студотряда был очень успешным: отряд был признан лучшим в России. Мы с вами на сцене Большого Кремлевского дворца получили эту заслуженную награду — красное знамя. Я дальше буду поддерживать вас, ребята, в трудовой деятельности, организации рабочих мест для студентов. Ну и, конечно, огромное вам спасибо за социально-патриотические инициативы. За реализацию спортивных, творческих, волонтерских проектов, в том числе федерального уровня, — сказал Алексей Текслер.

14 студотрядов Южного Урала готовы, образно выражаясь, «поднимать целину». То есть, работать на сложных участках.

Из-за коронавируса часть традиционных направлений применения энергии и усердия молодых стала невозможной. Например, сократилось число поездов дальнего следования. На «железке» студенты работали проводниками. Приостановлены большие стройки.

Но рабочее лето будет! Текслер передал командиру областного студотряда Юрию Болдыреву символическую путевку в новый трудовой семестр.

Ждут заданий строительные, медицинские, педагогические отряды, отряды спасателей. Если пандемия в стране пойдет на спад, понадобятся и проводники. Ребята работали на «горячей линии», раздавали маски, формировали и разносили продовольственные наборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU