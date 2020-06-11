С Wi-Fi и сауной: работников ЧТПЗ изолировали в железнодорожных вагонах

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:15:42+03:00

Мы узнали, как работает эта мера

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Сотрудники Челябинского трубопрокатного завода изолировались прямо на рабочем месте. На территории предприятия появился пассажирский состав, куда на днях заселились 50 работников непрерывных производств. Они будут жить в вагонах неделю.

— Данная мера временная и направлена, прежде всего на обеспечение безопасности здоровья работников, — рассказали в пресс-службе ЧТПЗ. — Размещение сотрудников проводится с личного согласия после подписания допсоглашения к трудовому договору.

В вагонах есть кондиционеры, Wi-Fi, в шаговой доступности стиральные машины и гладильные доски. Кроме того, для изолировавшихся открыли корпоративный фитнес-центр, который был закрыт из-за пандемии. Также у работников есть доступ к душевым, сауне, комнате отдыха с теннисным столом, телевизором и книгами. Питание на время изоляции работникам оплачивается.

Жить семь дней на предприятии будут не только рядовые сотрудники, но и руководители — в вагоны заселились два начальника цеха.

Аналогичные вагоны есть в Первоуральском новотрубном заводе, который входит в Группу ЧТПЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU