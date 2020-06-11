В Челябинске завели уголовное дело из-за поджога двух человек
Убийство с особой жесткостью — именно по такой статье Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело после поджога двух человек. Пока неизвестно, кто виновен в преступлении/
Инцидент произошел еще вчера вечером, 10 июня, в Калининском районе Челябинска. Очевидцы увидели двух мужчин с обширными ожогами тела. Один из них уже был мертв, второго доставили в местную больницу.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, которые могли быть причастны к поджогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU