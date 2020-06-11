Фальшивка на 7 миллионов: в Челябинской области задержали крупную партию контрафакта
Много фальшивки: На таможне в Челябинской области задержали крупную партию контрафактной одежды. Общий ущерб правообладателям брендов составила семь миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, грузовую иномарку остановили у КПП Троицка. Всего в автомобиле было более восьми тысяч единиц одежды разных популярных брендов, которые предназначались для продажи в Новосибирске.
Теперь решившим подзаработать на доставке контрафакта грозит серьезный штраф и лишение свободы сроком на два года.
В Челябинской области нашли контрафактную одежду на семь миллионов.Видео: пресс-служба челябинской таможни
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ИСТОЧНИК KP.RU