В Челябинской области нашли тело трехлетнего мальчика в выгребной яме
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия
Фото: avito.ru
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Упал случайно: Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В одной из выгребных ям Кыштыма нашли тело трехлетнего мальчика.
Как сообщили в ведомстве, страшную находку обнаружили сегодня, 11 июня. Предположительно, ребенок упал недалеко от своего дома, однако точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.
Сейчас на месте работают следователи-криминалисты. Само расследование стоит на контроле у и. о. руководителя управления.
ИСТОЧНИК KP.RU