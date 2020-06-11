В Челябинской области нашли тело трехлетнего мальчика в выгребной яме

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:17:07+03:00

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Упал случайно: Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В одной из выгребных ям Кыштыма нашли тело трехлетнего мальчика.

Как сообщили в ведомстве, страшную находку обнаружили сегодня, 11 июня. Предположительно, ребенок упал недалеко от своего дома, однако точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Сейчас на месте работают следователи-криминалисты. Само расследование стоит на контроле у и. о. руководителя управления.

ИСТОЧНИК KP.RU