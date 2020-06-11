2020-06-11T18:55:32+03:00
Происшествия

Демонтаж фудтрака в Челябинске перерос в драку с полицией

На зачинщика заели уголовное дело
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Типичный Челябинск".Фото: сообщество "Типичный Челябинск".
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В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, который подрался с полицией во время демонтажа трейлера, из которого торговали горячим питанием. Злополучный фудтрак много лет простоял у дома № 31 на улице Гагарина в Ленинском районе города.

По словам представителя мэрии, на вагончик давно жаловались горожане. В ноябре 2019 года владелец точки получил уведомление о закрытии трейлера. Хозяин должен был самолично отогнать фудтрак в другое место и освободить пятачок, на котором стоял.

— В конце мая служба демонтажа приехала, хозяева сказали: уберем сами. Но этого не произошло. На днях сотрудники муниципального предприятия «Городская среда» снова выехали на место и демонтировали объект. Однако столкнулись с сопротивлением, — рассказал пресс-секретарь администрации города Владимир Сафонов.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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