2020-06-11T19:08:26+03:00
Общество

К празднику: Челябинск начали украшать триколором к Дню России

Флаг РФ украсит сразу несколько узнаваемых зданий города
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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Несмотря на продление режима повышенной готовности в регионе, Челябинск активно готовится к празднованию Дня России 12 июня. Так уже по всему городу появилось множество флагов, а уже завтра триколор украсит несколько узнаваемых мест города.

Так в цвета РФ окрасится не только уже привычный Челябинск-Сити, но также телебашня у горсада имени Пушкина, и внезапно бизнес-холл «Бовид». Полюбоваться красотой можно будет с десяти часов вечера.

Впрочем, если вы решите прогуляться по городу, стоит соблюдать все меры предосторожности режима повышенной готовности, который продлен до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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