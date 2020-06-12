Челябинскую область ждет еще два этапа ограничений

12 Июнь 2020 2020-06-11T20:42:46+03:00

С начала первого этапа прошло уже больше двух недель Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Трехмесячный карантин не думает останавливаться: губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 30 июня. При этом глава региона также напомнил о том, что в будущем планируется еще два этапа ослаблений ограничений.

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— От слаженности работы всех служб — федеральных, региональных и муниципальных — и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем этот путь, — рассказал Алексей Текслер.

Первый этап ослаблений начался еще 24 мая. Тогда южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции, а также к работе вернулись мелкие непродовольственные магазины. Ограничением же для введения нового этапа может стать растущее число зараженных в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU