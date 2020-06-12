Челябинскую область ждет еще два этапа ограничений
Трехмесячный карантин не думает останавливаться: губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 30 июня. При этом глава региона также напомнил о том, что в будущем планируется еще два этапа ослаблений ограничений.
Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — микробиолог ЧелГУ Светлана Андреева
— От слаженности работы всех служб — федеральных, региональных и муниципальных — и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем этот путь, — рассказал Алексей Текслер.
Первый этап ослаблений начался еще 24 мая. Тогда южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции, а также к работе вернулись мелкие непродовольственные магазины. Ограничением же для введения нового этапа может стать растущее число зараженных в регионе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»