Начальник почты уже второй раз попалась на хищении денег в Челябинске
Начальник одного из отделений «Почты России», которое расположено в Тракторозаводском районе Челябинска, получила срок за хищение денег на рабочем месте. Приговор женщине огласили на этой неделе.
— Установлено, что с февраля по ноябрь 2019 года женщина похищала деньги, полученные от клиентов почтового отделения за посылки с наложенным платежом. Общий ущерб, нанесенный «Почте России» превысит 700 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Татьяна Ашмарина.
Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда ей дали условный срок. На этот раз суд оказался гораздо строже. теперь уже бывшей начальнице почты дали три года колонии общего режима. Правда. в колонию дама поедет не сразу, а в 2027 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU