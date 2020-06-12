Начальник почты уже второй раз попалась на хищении денег в Челябинске

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:01:50+03:00

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Начальник одного из отделений «Почты России», которое расположено в Тракторозаводском районе Челябинска, получила срок за хищение денег на рабочем месте. Приговор женщине огласили на этой неделе.

— Установлено, что с февраля по ноябрь 2019 года женщина похищала деньги, полученные от клиентов почтового отделения за посылки с наложенным платежом. Общий ущерб, нанесенный «Почте России» превысит 700 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Татьяна Ашмарина.

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда ей дали условный срок. На этот раз суд оказался гораздо строже. теперь уже бывшей начальнице почты дали три года колонии общего режима. Правда. в колонию дама поедет не сразу, а в 2027 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU