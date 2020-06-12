«Уберите от окон всю мебель»: медики рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:42:01+03:00

Не разрешайте детям играть на окне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала года в Челябинской области уже шестеро выпали из окошек

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В этом году уже шестеро ребятишек выпали из окна в Челябинской области. Причем четверо совсем недавно — в июне. На днях в областной детской больнице врачи боролись за жизнь такого несчастного малыша.

— Многодетная мама пошла с подругой по магазинам, а ребенка оставила на попечение старших. Но они недоглядели, — говорит врач ЧОДКБ Олег Стариков.

И полиция, и врачи гворят об одном: дети страдают исключительно по вине взрослых. Поэтому медики напоминают.

НИКОГДА:

— не показывайте ребенку, как открывается окно;

— не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;

— не оставляйте спящего ребенка одного в квартире;

— не оставляйте окна открытым в помещении, где находится ребенок;

— не ставьте мебель поблизости от окон;

— не разрешайте ребенку играть на подоконнике;

— не выбирайте жалюзи со свисающими шнурками и цепочками (ребенок может с их помощью взобраться на окно и запутаться в них до удушья).

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

— установите блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть окно сам;

— поставьте на подоконник цветы или предметы, которые помешают малышу залезть на окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU