«Уберите от окон всю мебель»: медики рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна
В этом году уже шестеро ребятишек выпали из окна в Челябинской области. Причем четверо совсем недавно — в июне. На днях в областной детской больнице врачи боролись за жизнь такого несчастного малыша.
— Многодетная мама пошла с подругой по магазинам, а ребенка оставила на попечение старших. Но они недоглядели, — говорит врач ЧОДКБ Олег Стариков.
И полиция, и врачи гворят об одном: дети страдают исключительно по вине взрослых. Поэтому медики напоминают.
НИКОГДА:
— не показывайте ребенку, как открывается окно;
— не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;
— не оставляйте спящего ребенка одного в квартире;
— не оставляйте окна открытым в помещении, где находится ребенок;
— не ставьте мебель поблизости от окон;
— не разрешайте ребенку играть на подоконнике;
— не выбирайте жалюзи со свисающими шнурками и цепочками (ребенок может с их помощью взобраться на окно и запутаться в них до удушья).
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
— установите блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть окно сам;
— поставьте на подоконник цветы или предметы, которые помешают малышу залезть на окно.
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ИСТОЧНИК KP.RU