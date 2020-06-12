Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июня 2020: за сутки умерли трое
За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 126 человек. В общей сложности в регионе с весны заболели 4493 южноуральца.
2309 больных уже выписались из больниц (причем 122 человека отпустили домой за последние сутки), еще 2092 человека остаются под наблюдением медиков.
20 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло 3 человека. Коронавирус унес жизни дух женщин 84 и 88 лет. Одна из них из Магнитогорска, другая и Саткинского района. Также от онкологии умер 57-летний мужчина из Магнитогорска, который также подхватил коронавирус.
Всего с начала эпидемии в Челябинской области умерло больше 70 человек, заразившихся коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU