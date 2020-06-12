«Список длинный, а дома ничего нет»: из-за коронавируса школьники остались без обязательных книг на лето
Учебный год завершился, дистанционное образование осталось в прошлом. Но у школьников области очередная беда: на лето задали длинные списки для чтения, а библиотеки пока закрыты.
— Так и есть, библиотеки пока не работают. Но министерство культуры подало губернатору предложения по открытию библиотек. Для начала мы просим разрешить работу абонементов, чтобы люди могли приходить и брать книги, соблюдая меры предосторожности. И только позже, когда все успокоится, можно будет открыть читальные залы. Но пока, повторюсь, никаких распоряжений на счет работы библиотек власти региона не делали, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.
Книги сегодня удовольствие недешевое. Однако, если в семье нет денег на покупку бумажных книг, многие произведения школьной программы можно найти в открытом доступе в Интернете. Или, как в прежние времена, попросить книгу у одноклассников.
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ИСТОЧНИК KP.RU