«Свой, хотя и чужой»: пианист-виртуоз Денис Мацуев получил награду от Челябинской области
Губернатор Челябинской области наградил известного пианиста Дениса Мацуева знаком отличия за заслуги перед Челябинской области. Заслуженную награду музыканту-виртуозу вручили накануне Дня России. 11 июня Мацуеву как раз исполнилось 45 лет.
Родился музыкант в Иркутске. Но челябинцы тоже считают его родным: музыкант очень многое сделал для развития музыки в нашей области. Так, с 2012 года на Южном Урале проходит международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Кроме того, при поддержке Мацуева в 2019-м году у Челябинской области появился свой собственный симфонический оркестр. Денис Мацуев и Алексей Текслер принимали участие в его всероссийской презентации на Петербургском муждународном культурном форуме.
— От имени всех жителей области и, конечно, от себя лично выражаю надежду на новые встречи с вами и желаю дальнейших успехов, вдохновения, интересных творческих проектов, крепкого здоровья и благополучия, — обратился к Мацуеву Алексей Текслер.
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ИСТОЧНИК KP.RU