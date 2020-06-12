2020-06-12T10:29:07+03:00
Общество

«Свой, хотя и чужой»: пианист-виртуоз Денис Мацуев получил награду от Челябинской области

Музыканта поздравили в день его 45-летия
Лидия ПЕСКОВА
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Денис Мацуев.Денис Мацуев.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Губернатор Челябинской области наградил известного пианиста Дениса Мацуева знаком отличия за заслуги перед Челябинской области. Заслуженную награду музыканту-виртуозу вручили накануне Дня России. 11 июня Мацуеву как раз исполнилось 45 лет.

Родился музыкант в Иркутске. Но челябинцы тоже считают его родным: музыкант очень многое сделал для развития музыки в нашей области. Так, с 2012 года на Южном Урале проходит международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет...». Кроме того, при поддержке Мацуева в 2019-м году у Челябинской области появился свой собственный симфонический оркестр. Денис Мацуев и Алексей Текслер принимали участие в его всероссийской презентации на Петербургском муждународном культурном форуме.

— От имени всех жителей области и, конечно, от себя лично выражаю надежду на новые встречи с вами и желаю дальнейших успехов, вдохновения, интересных творческих проектов, крепкого здоровья и благополучия, — обратился к Мацуеву Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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