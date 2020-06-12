Количество зараженных в Курганской области на 12 июня 2020: плюс 14 за сутки и никто не умер

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:43:31+03:00

Несколько недель регион был закрыт для приезжих. В итоге в Курганской области менее 400 заболевших. Фото: Олег УКЛАДОВ

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На утро пятницы, 12 июня, в Курганской области 369 заразившихся коронавирусом. За последние сути диагноз подтвердился у 14-ти человек.

— Три свежих случая — завозные. Вирус нашли у жителя Шадринска, который вернулся из ЯНАО, и у других жителей Кургана, приехавших из Екатеринбурга и Пензенской области. Остальные 11 случаев — контактные: 10 у жителей Кургана, 1 — в Целинном районе, — сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Курганской области.

Погибших от коронавируса за минувшие сутки в Зауралье нет.

Из 369 человек 216 уже поправились и здоровы.

Сдерживать распространение вируса региону позволил особый подход к изоляции: в область стараются не пускать чужаков. Долгое время в регион могли въехать только те, кто прописаны на территории области. А с понедельника, 15 июня, приехать в Курганскую область смогут жители других регионов. Но при въезде они обязаны предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Кроме того, справка понадобится для въезда тем, кто имеет прописку на территории Курганской области, но возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU