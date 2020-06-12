Художник из Челябинска презентовал карикатуру в защиту афроамериканцев

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:27:11+03:00

Свою картину мастер предъявил миру в День России

Изменить размер текста: A A

Художник из Челябинска Альберт Растяпин, уже известный как автор картин, посвященных челябинскому метеориту и медицинской сестре в купальнике, создал новое одиозное полотно. На этот раз его карикатура посвящена политической жизни Америки, а именно: убийству афроамериканца.

Напомним, сейчас в Америке не стихают массовые беспорядки после смерти темнокожего рецидивиста, которого застрелил полицейский во время задержания.

О своей карикатуре «Америка 2020» Альберт Растяпин рассказал журналистам КП-Челябинск лично.

— Вот памятник Аврааму Линкольну — освободителю американских рабов и негров-афроамериканцев. Порванные цепи символизирует события позапрошлого века — отмену рабства. Ниже на плакате изображен демонтаж — снос памятника конфедератам. Справа из-под государственного флага выглядывает грозящий президент, который недоволен происходящим. В центре — митингующие против погромов. Центральная фигура показывает рукой «стоп». Карта Америки раскололась. Из-за нее видно нищего. Это итог всех революций и бунтов. Кулаки внизу — это столкновения белых и черных, — рассказал Альберт Растяпин.

Если хотите увидеть больше — картина в вашем распоряжении. Пытливый ум всегда найдет нечто, что забыл автор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU