2020-06-12T12:27:11+03:00
Общество

Художник из Челябинска презентовал карикатуру в защиту афроамериканцев

Свою картину мастер предъявил миру в День России
Лидия ПЕСКОВА
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Карикатура "Америка 2020".Карикатура "Америка 2020".
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Художник из Челябинска Альберт Растяпин, уже известный как автор картин, посвященных челябинскому метеориту и медицинской сестре в купальнике, создал новое одиозное полотно. На этот раз его карикатура посвящена политической жизни Америки, а именно: убийству афроамериканца.

Напомним, сейчас в Америке не стихают массовые беспорядки после смерти темнокожего рецидивиста, которого застрелил полицейский во время задержания.

О своей карикатуре «Америка 2020» Альберт Растяпин рассказал журналистам КП-Челябинск лично.

— Вот памятник Аврааму Линкольну — освободителю американских рабов и негров-афроамериканцев. Порванные цепи символизирует события позапрошлого века — отмену рабства. Ниже на плакате изображен демонтаж — снос памятника конфедератам. Справа из-под государственного флага выглядывает грозящий президент, который недоволен происходящим. В центре — митингующие против погромов. Центральная фигура показывает рукой «стоп». Карта Америки раскололась. Из-за нее видно нищего. Это итог всех революций и бунтов. Кулаки внизу — это столкновения белых и черных, — рассказал Альберт Растяпин.

Если хотите увидеть больше — картина в вашем распоряжении. Пытливый ум всегда найдет нечто, что забыл автор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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