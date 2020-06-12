Погода в Челябинске на 13 июня 2020: в городе резко похолодает

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:42:29+03:00

Вместо пляжа в такую погоду можно отправиться в парк или в лес. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня даже не будем заглядывать в календарь памятных дат. Завтра 13-е число. И уже этим все сказано. Если вы по природе не суеверны, то доверьтесь синоптикам. И они, и приметы говорят, что погода в Челябинске 13 июня 2020 года резко испортится.

Ночь на субботу, 13 июня, все еще будет теплой: синоптики Челябинского гидрометцентра обещают до +14 градусов. Есть вероятность, что пройдет дождь с грозой. А к утру северный ветер пригонит к нам прохладный воздух. Дневные температуры примерно на неделю опустятся до +20...+22 градуса. Это на 8 градусов холоднее, чем нынче.

В городе ветрено. Режим НМУ уже снят. Можно продолжить отдых на лоне природы. Если у озера вам будет холодно, отправляйтесь в лес или на шашлыки. Как раз на этой неделе МЧС объявило о снятии пожароопасного режима в Челябинской области. Отдыхать на природе больше не запрещают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU