2020-06-12T14:42:29+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 13 июня 2020: в городе резко похолодает

Какой будет погода в Челябинске 13 июня 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Вместо пляжа в такую погоду можно отправиться в парк или в лес.Вместо пляжа в такую погоду можно отправиться в парк или в лес.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня даже не будем заглядывать в календарь памятных дат. Завтра 13-е число. И уже этим все сказано. Если вы по природе не суеверны, то доверьтесь синоптикам. И они, и приметы говорят, что погода в Челябинске 13 июня 2020 года резко испортится.

Ночь на субботу, 13 июня, все еще будет теплой: синоптики Челябинского гидрометцентра обещают до +14 градусов. Есть вероятность, что пройдет дождь с грозой. А к утру северный ветер пригонит к нам прохладный воздух. Дневные температуры примерно на неделю опустятся до +20...+22 градуса. Это на 8 градусов холоднее, чем нынче.

В городе ветрено. Режим НМУ уже снят. Можно продолжить отдых на лоне природы. Если у озера вам будет холодно, отправляйтесь в лес или на шашлыки. Как раз на этой неделе МЧС объявило о снятии пожароопасного режима в Челябинской области. Отдыхать на природе больше не запрещают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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