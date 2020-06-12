Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленинском районе Челябинска
Несчастный случай произошел накануне, 11 июня, на улице Стахановцев в Ленинском районе города. Малышка возрастом один год и десять месяцев выпала из окна с четвертого этажа, сообщает пресс-служба мэрии.
По предварительным данным, девочка оперлась на москитную сетку, а та не выдержала веса ребенка и рухнула вниз.
Девочка выжила, и ее тут же отвезли в ГКБ № 9, которая находится буквально в двух остановках.
У крохи закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупая травма живота, грудной клетки, переломом костей таза. Медики расценили ее состояние как стабильное, жизни ребенка ничего не угрожает.
Ранее министерство здравоохранения Челябинской области сообщало, что в регионе с начала года из окон выпали шестеро малышей, причем четверо из них — в июне. Пока не ясно, вошел ли в эту статистику инцидент, случившийся на Стахановцев, но родителей в любом случае просят соблюдать осторожность. Большинство несчастных случаев с окнами происходят в жаркое время года и по вине взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU