Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленинском районе Челябинска

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:54:53+03:00

Не разрешайте детям играть на подоконнике, лучше поставьте туда цветы и какие-то вещи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Она упала на землю с четвертого этажа

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Несчастный случай произошел накануне, 11 июня, на улице Стахановцев в Ленинском районе города. Малышка возрастом один год и десять месяцев выпала из окна с четвертого этажа, сообщает пресс-служба мэрии.

По предварительным данным, девочка оперлась на москитную сетку, а та не выдержала веса ребенка и рухнула вниз.

Девочка выжила, и ее тут же отвезли в ГКБ № 9, которая находится буквально в двух остановках.

У крохи закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, тупая травма живота, грудной клетки, переломом костей таза. Медики расценили ее состояние как стабильное, жизни ребенка ничего не угрожает.

Ранее министерство здравоохранения Челябинской области сообщало, что в регионе с начала года из окон выпали шестеро малышей, причем четверо из них — в июне. Пока не ясно, вошел ли в эту статистику инцидент, случившийся на Стахановцев, но родителей в любом случае просят соблюдать осторожность. Большинство несчастных случаев с окнами происходят в жаркое время года и по вине взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU