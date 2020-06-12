2020-06-12T16:54:32+03:00
Общество

Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем России из парка «Таганай»

В праздник губернатор поднялся на горную вершину
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Алексей Текслер поздравил жителей области с Днем России с вершины национального парка "Таганай". Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер поздравил жителей области с Днем России с вершины национального парка "Таганай". Фото: gubernator74.ru
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Активным отдыхом глава региона занялся в выходной, 12 июня. Алексей Текслер поднялся на вершину Таганая — знаменитую Двуглавую сопку. На высоте в 1034 метра он поздравил жителей Челябинской области с Днем России. Там же, на горной круче, глава региона развернул флаг России.

Обращаясь к землякам, Текслер подчеркнул, что Таганай — это место силы Челябинской области.

— Здесь и ментально, и физически понимаешь смысл таких слов, как любовь к Родине, любовь к малой Родине, патриотизм. Поздравляю всех с Днем России. Мира и Добра.

В национальном парке губернатор побывал на «волнах» знаменитой каменной реки. Уникальное нагромождение валунов весом до 11 тонн «льется» на шесть километров в длину. В некоторых местах ширина каменной реки достигает 500 метров. Знатоки этих мест утверждают, что на глубине шести метров под каменным сводом бегут настоящие ручьи. Услышать их журчание можно в полной тишине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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