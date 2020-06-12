2020-06-12T17:37:29+03:00
Общество

Где в Москве похоронили уроженца Челябинска юмориста Анатолия Трушкина

Сатирик умер 10 июня, не справившись с коронавирусом
Лидия ПЕСКОВА
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Анатолий Трушкин на народной премии "Светлое прошлое" фонда Олега Митяева. Фото: Роман Шикалов.Анатолий Трушкин на народной премии "Светлое прошлое" фонда Олега Митяева. Фото: Роман Шикалов.
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В пятницу, 12 июня, в Москве простились с известным сатириком Анатолием Трушкиным. Писатель умер в возрасте 78 лет, не справившись с коронавирусом, сообщает сайт KP.RU.

Церемония прощания с Анатолием Трушкиным проходила в храме Всемилостивого Спаса в Митине. Сатирик лежал в закрытом гробу. Похоронили писателя тут же — на Митинском кладбище.

— В этой трагедии ведь есть чудовищное совпадение. Трушкин иногда писал для меня тексты, ему казалось, что у меня есть талант юмориста. И прямо перед самой болезнью, в конце апреля, он прислал мне текст про коронавирус, представляете? Как у Моцарта, которому заказали «Реквием», и он умер, выполняя заказ, — рассказал журналистам сын художника Никоса Сафронова пианист Лука Затравкин.

Анатолий Трушкин родился в Челябинске. В 2020 году стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое». Она вручается тем. кто прославил город и область за пределами региона.

Трушкин был автором 10 книг и сценаристом трех сериалов. Кроме этого, три его юмористических рассказа стали основой для серий детской юмористической программы «Ералаш». С рассказами Трушкина выступали и другие сатирики — Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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