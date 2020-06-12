На проезжей части в Челябинске перевернулась легковушка
Уже под вечер 12 июня на Северо-Западе Челябинска перевернулась машина, попавшая в ДТП.
— Авария произошла у дома № 28 по улице Чичерина. На проезжей части столкнулись два автомобиля Хендай. Один из них, отлетев в сторону, перевернулся на крышу, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.
Сколько людей находилось в салонах обеих машин, полиции неизвестно. При столкновении никто не пострадал, поэтому владельцы машин сами сделали снимки на месте и поехали оформлять ДТП.
Более точно информацией о случившемся в ГИБДД области не располагают.
На перекрестке Чичерина и Победы перевернулся автомобиль.Видео: сообщество "ЧП/ДТП Челябинск", ВК.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU