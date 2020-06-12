На проезжей части в Челябинске перевернулась легковушка

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:33:15+03:00

На место полицию не вызывали. Фото: Артем КИЛЬКИН

Виновник аварии пока не ясен

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Уже под вечер 12 июня на Северо-Западе Челябинска перевернулась машина, попавшая в ДТП.

— Авария произошла у дома № 28 по улице Чичерина. На проезжей части столкнулись два автомобиля Хендай. Один из них, отлетев в сторону, перевернулся на крышу, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Сколько людей находилось в салонах обеих машин, полиции неизвестно. При столкновении никто не пострадал, поэтому владельцы машин сами сделали снимки на месте и поехали оформлять ДТП.

Более точно информацией о случившемся в ГИБДД области не располагают.

На перекрестке Чичерина и Победы перевернулся автомобиль.Видео: сообщество "ЧП/ДТП Челябинск", ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU