2020-06-12T18:33:15+03:00
Происшествия

На проезжей части в Челябинске перевернулась легковушка

Виновник аварии пока не ясен
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
На место полицию не вызывали.На место полицию не вызывали.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Уже под вечер 12 июня на Северо-Западе Челябинска перевернулась машина, попавшая в ДТП.

— Авария произошла у дома № 28 по улице Чичерина. На проезжей части столкнулись два автомобиля Хендай. Один из них, отлетев в сторону, перевернулся на крышу, — рассказали КП-Челябинск в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Сколько людей находилось в салонах обеих машин, полиции неизвестно. При столкновении никто не пострадал, поэтому владельцы машин сами сделали снимки на месте и поехали оформлять ДТП.

Более точно информацией о случившемся в ГИБДД области не располагают.

На перекрестке Чичерина и Победы перевернулся автомобиль.Видео: сообщество "ЧП/ДТП Челябинск", ВК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проезжей части в Челябинске перевернулась легковушка
Где в Москве похоронили уроженца Челябинска юмориста Анатолия Трушкина
Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем России из парка «Таганай»
Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленинском районе Челябинска
Два рецидивиста сбежали из психбольницы в Магнитогорске, прихватив с собой алкоголика
Погода в Челябинске на 13 июня 2020: в городе резко похолодает
Суслики из Челябинска объелись чипсами и солеными сухарями
Художник из Челябинска презентовал карикатуру в защиту афроамериканцев
Количество зараженных в Курганской области на 12 июня 2020: плюс 14 за сутки и никто не умер
«Свой, хотя и чужой»: пианист-виртуоз Денис Мацуев получил награду от Челябинской области
«Список длинный, а дома ничего нет»: из-за коронавируса школьники остались без обязательных книг на лето
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июня 2020: за сутки умерли трое
«Уберите от окон всю мебель»: медики рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна
Начальник почты уже второй раз попалась на хищении денег в Челябинске