Владимир Путин наградил золотой медалью магнитогорского металлурга

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:53:54+03:00

56-летний Александр Моторин работает на ММК с 1983 года. Фото: пресс-служба ММК

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Награда нашла героя: оператор поста управления стана горячей прокатки ММК Александр Моторин получил из рук президента золотую медаль Героя Труда РФ. Указ о присвоении звания был подписан в конце апреля. Тогда радостную весть металлургу сообщил лично губернатор.

Вручение награды состоялось в День России на торжественной церемонии в Москве после поднятия государственного флага. Владимир Путин вручил золотые медали самым достойным представителям различных профессий — актеру, врачу, авиастроителю и металлургу.

— Яркие трудовые победы и достижения Александра Евгеньевича Моторина, металлурга с поистине бесценным профессиональным опытом, неразрывно связаны с прославленной «Магниткой», — отметил глава государства.

В благодарственной речи Александр Моторин отметил, что это — достижение всех сотрудников комбината. Он также поздравил всех ветеранов с Днем Победы.

— Не последнюю роль в этой победе сыграла Магнитка. Ведь каждый третий снаряд, броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали. Магнитогорск был, есть и остается сердцем нашей страны. Будьте уверены, что металлурги Магнитогорска сделают все для процветания нашей великой Родины! — гордо заверил Александр Моторин.

После торжественной церемонии президент пообщался с награжденными. В разговоре с магнитогорцем Владимир Путин отметил работу всего комбината в нынешнее время: обновляется производство, сокращаются выбросы, реализуются экологические программы.

Александр Моторин более 30 лет проработал на Магнитогорском металлургическом комбинате. Что говорят о нем коллеги, читайте в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/784712" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин наградил металлурга из Магнитогорска.Видео: НТВ, Магнитогорский металлургический комбинат/facebook.com

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Александр Моторин более 30 лет проработал на Магнитогорском металлургическом комбинате (подробнее)

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