О спасенном в Челябинске львенке Симбе рассказала Daily Mail

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:37:56+03:00

Карен Даллакян рассказал о Симбе Владимиру Путину в День эколога. Фото: Карен Даллакян

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История Львенка Симбы, ставшего жертвой фотографа-живодера, попала на страницы зарубежной прессы после того, как о нем рассказали президенту Владимиру Путину. Напомним, известный ветврач и зоозащитник Карен Даллакян выступил в прямом эфире на День эколога.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане 00:00 00:00

История львенка и шокирующие фотографии появились на портале популярной английской газеты Daily Mail.

— Задние лапы львенка были намеренно сломаны палачами, чтобы он не мог убежать, позируя на российских пляжах для фотографий с отдыхающими. Владимир Путин был настолько шокирован, что лично распорядился провести уголовное расследование по факту жестокости, которую испытывал Симба, — пишет Daily Mail. — Кремлевский лидер пообещал заставить правоохранительные органы действовать против истязателя животных и любых его подельников.

Выдержки из публикации на сайте Daily Mail

Со ссылкой на Daily Mail про Симбу написала газета из Лиссабона Correio da Manhã. Португальцы не остались равнодушными к истории льва.

— Ко мне массово добавляются подписчики из Португалии. Красивые знойные парни пишут слова благодарности и просят рассказывать о работе волонтера и истории спасения животных на английском языке, — пишет волонтер приюта «Спаси меня» Кристина Высоцкая. — Оказывается, мою самую любимую фотографию Симбы и личный аккаунт в Instagram опубликовали в Correio da Manhã. Заголовок статьи гласит: «Президент России был шокирован и приказал начать расследование, чтобы найти виновных».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/774060" frameborder="0"></iframe> Львенок Симба в Челябинске начал самостоятельно ходить.

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