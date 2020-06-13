2020-06-13T08:37:56+03:00
Общество

О спасенном в Челябинске львенке Симбе рассказала Daily Mail

Популярную английскую газету начали цитировать другие европейские СМИ
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Карен Даллакян рассказал о Симбе Владимиру Путину в День эколога. Фото: Карен ДаллакянКарен Даллакян рассказал о Симбе Владимиру Путину в День эколога. Фото: Карен Даллакян
Изменить размер текста:

История Львенка Симбы, ставшего жертвой фотографа-живодера, попала на страницы зарубежной прессы после того, как о нем рассказали президенту Владимиру Путину. Напомним, известный ветврач и зоозащитник Карен Даллакян выступил в прямом эфире на День эколога.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане

00:00
00:00

История львенка и шокирующие фотографии появились на портале популярной английской газеты Daily Mail.

— Задние лапы львенка были намеренно сломаны палачами, чтобы он не мог убежать, позируя на российских пляжах для фотографий с отдыхающими. Владимир Путин был настолько шокирован, что лично распорядился провести уголовное расследование по факту жестокости, которую испытывал Симба, — пишет Daily Mail. — Кремлевский лидер пообещал заставить правоохранительные органы действовать против истязателя животных и любых его подельников.

Выдержки из публикации на сайте Daily Mail

Выдержки из публикации на сайте Daily Mail

Со ссылкой на Daily Mail про Симбу написала газета из Лиссабона Correio da Manhã. Португальцы не остались равнодушными к истории льва.

— Ко мне массово добавляются подписчики из Португалии. Красивые знойные парни пишут слова благодарности и просят рассказывать о работе волонтера и истории спасения животных на английском языке, — пишет волонтер приюта «Спаси меня» Кристина Высоцкая. — Оказывается, мою самую любимую фотографию Симбы и личный аккаунт в Instagram опубликовали в Correio da Manhã. Заголовок статьи гласит: «Президент России был шокирован и приказал начать расследование, чтобы найти виновных».

Львенок Симба в Челябинске начал самостоятельно ходить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасенному в Челябинске львенку Симбе нужен дом (подробнее).

Пасхальное чудо: в Челябинске искалеченный львенок прошел первые 15 метров (подробнее).

Очень нелегки первые шаги. Искалеченный львенок Симба в Челябинске начал ходить (подробнее).

У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы (подробнее).

Челябинский ветврач Карен Даллакян спасает в Дагестане львенка — жертву живодеров (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 13 июня 2020: новый рекорд по умершим
Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин вернулся в Челябинск и будет работать в «Тракторе»
О спасенном в Челябинске львенке Симбе рассказала Daily Mail
Владимир Путин наградил золотой медалью магнитогорского металлурга
На проезжей части в Челябинске перевернулась легковушка
Где в Москве похоронили уроженца Челябинска юмориста Анатолия Трушкина
Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем России из парка «Таганай»
Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленинском районе Челябинска
Два рецидивиста сбежали из психбольницы в Магнитогорске, прихватив с собой алкоголика
Погода в Челябинске на 13 июня 2020: в городе резко похолодает
Суслики из Челябинска объелись чипсами и солеными сухарями
Художник из Челябинска презентовал карикатуру в защиту афроамериканцев
Количество зараженных в Курганской области на 12 июня 2020: плюс 14 за сутки и никто не умер
«Свой, хотя и чужой»: пианист-виртуоз Денис Мацуев получил награду от Челябинской области
«Список длинный, а дома ничего нет»: из-за коронавируса школьники остались без обязательных книг на лето
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 12 июня 2020: за сутки умерли трое
«Уберите от окон всю мебель»: медики рассказали, как уберечь ребенка от падения из окна
Начальник почты уже второй раз попалась на хищении денег в Челябинске