Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 13 июня 2020: новый рекорд по умершим

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:28:59+03:00

Минздрав рассказал о количестве зараженных в Челябинской области на 13 июня 2020 года

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 13 июня 2020 года достигло 4 642 человек (+ 149 новых). На лечении находятся 2 140 южноуральцев. 2 399 (+90) пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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Еще 26 граждан переведены в больницы по месту прописки в другие регионы РФ.

— За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19: пациентка 86 лет, пациент 67 лет, пациент 84 года, — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области. — 58-летний пациент умер от постинфарктного кардиосклероза, тромбоэмболии легочной артерии (ковид сопутствующий). Пациент 82 лет умер от хронического лимфолейкоза, ишемической болезни сердца (ковид сопутствующий).

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Напомним, первый случай COVID-19 в Челябинской области был зафиксирован 21 марта. Вирус нового типа подтвердили у сына предпринимателя из Миасса, который отдыхал в Андорре и возвращался через Испанию. Буквально через месяц — 20 мая — Челябинск открыл статистику по умершим. Неизлечимый онкобольной мужчина 66 лет вернулся из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU