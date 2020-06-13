2020-06-13T09:58:06+03:00
Общество

Райффайзенбанк запустил новый пакет расчетно-кассового обслуживания для малых и средних международных компаний

Пакет расчетно-кассового обслуживания «Мировой» позволяет совершать рублевые и валютные операции с минимальными затратами
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Райффайзенбанк запустил пакет расчетно-кассового обслуживания «Мировой» для новых клиентов из сегмента международного бизнеса с выручкой до 1 млрд руб., который позволяет совершать рублевые и валютные операции по всему миру с минимальными затратами.

Пакетное предложение включает 150 рублевых платежей, две корпоративные карты Mastercard Corporate, платежи в продленный операционный день, идентификацию входящих платежей, таможенную карту, выписки в формате SWIFT.

Кроме того, пакет «Мировой» предусматривает, что банк не будет брать комиссию за переводы физическим лицам, а комиссия за валютные платежи в сторонний банк составляет минимальные 0,1%. Среди ключевых преимуществ нового пакета: персональный клиентский менеджер, возможность получения консультации на шести языках, персональный менеджер счета, который помогает с оформлением документов.

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